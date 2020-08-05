В Восточном военном округе назвали число пострадавших военных при ЧП на учениях
Военнослужащие наводили понтонно-эстакадный мост через Амур, когда неожиданно поехали опоры и пролеты моста.
Фото: ТАСС / Бушуев Павел
В Восточном военном округе Минобороны РФ сообщили, что в результате ЧП на учениях в Еврейской автономной области пострадали двое военнослужащих. Угрозы жизни нет.
«Подразделение железнодорожных войск Восточного военного округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы. При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы», — цитирует сообщение военных РИА Новости.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, военные наводили понтонно-эстакадный мост через Амур в селе имени Тельмана, когда неожиданно поехали опоры и пролеты моста. По информации источника, пострадавших двадцать человек, десять из них получили тяжелые увечья.
Данные уточняются.
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