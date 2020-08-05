Видео: автомобиль три раза перевернулся в воздухе в Екатеринбурге

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Страшная авария произошла возле здания местного аэропорта Предварительно, водитель занимался частным извозом и ехал с пассажиром.

Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства крупной дорожной аварии. В здание аэропорта на огромной скорости едва не влетел автомобиль.

Вот эти кадры! Машина сносит дерево, забор, несколько раз переворачивается в воздухе и только после этого останавливается. От мощного удара двигатель вырвало из моторного отсека и отбросило на 20 метров, в итоге повреждены еще несколько авто.

По предварительным данным, водитель занимался частным извозом и в момент ДТП находился в салоне с пассажиром. Оба получили серьезные травмы.

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