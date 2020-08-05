Смертельное ДТП в Москве: водитель Mercedes снес двух женщин на зебре

Водитель Mercedes снес двух женщин на зебре в Москве. ДТП произошло на юго-востоке столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, женщины переходили дорогу на Батайском проезде, когда в них на полной скорости влетела иномарка. Одна пострадавшая скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель Mercedes находится в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося устанавливаются.