Смертельное ДТП в Москве: водитель Mercedes снес двух женщин на зебре
Одна пострадавшая скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Фото: Известия / Константин Кокошкин
Водитель Mercedes снес двух женщин на зебре в Москве. ДТП произошло на юго-востоке столицы.
Как стало известно 5-tv.ru, женщины переходили дорогу на Батайском проезде, когда в них на полной скорости влетела иномарка. Одна пострадавшая скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, водитель Mercedes находится в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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