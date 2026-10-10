Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии на востоке Москвы

Один человек погиб в массовом ДТП на Щелковском шоссе в Москве

Смертельная авария с участием четырех транспортных средств произошла на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На эстакаде у дома № 75 столкнулись грузовик, легковой автомобиль и два мотоцикла. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что массовое ДТП с участием десяти автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Предварительно известно, что один человек погиб, также ранен ребенок. Столкновение произошло в 5:15 на Дмитровском шоссе у деревни Сухарево. Столкнулись десять машин, в том числе грузовые фуры.

Также 5-tv.ru рассказывал, что Московская Госавтоинспекция разыскивает водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который стал участником массовой аварии на улице Крузенштерна и после столкновения покинул место происшествия. По словам очевидца, пострадавшие находились только в салоне Toyota, так как остальные машины были припаркованы пустыми. При этом он не видел водителя в момент столкновения и не может рассказать, как именно произошла авария.

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