🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 августа, Луна в знаке Рыб располагает к отдыху от глубоких размышлений и рабочих вопросов. Идеальное время для любви, заключения брака, признании в своих чувствах, а также самореализации и выбора пути для совершенствования.

♈ Овен

Овны, даже если вам нравится частая смена партнеров, когда нет времени устать от обыденности и быта, в любви это не работает. Нужно посвятить немного времени своим отношениям — возможно, кратковременный роман выльется в настоящее чувство. Если же этого не случилось, у вас не будет повода для сожалений, что вы сделали недостаточно.

Космический совет: обратите внимание на происходящее вокруг. Многие мелочи имеют огромное значение.

♉ Телец

Тельцам пора признать, что не всегда вина за проблемы в отношениях лежит на чужих плечах. Особенно, если вам есть что скрывать. Пора поговорить со своей второй половинкой и признаться в том, что так давно требовало раскрытия тайны.

Космический совет: нельзя вечно скрывать свои секреты. Пришла пора признаться и познать радость откровенности.

♊ Близнецы

Близнецы, ваши чувства и сердце стоят слишком много, чтобы отдавать их за бесценок неправильному человеку. Пора научиться ценить себя и отказаться от токсичных отношений в пользу чего-то стоящего, пусть и придется этого подождать. Тем, кто давно одинок, стоит помнить, что в конце тоннеля всегда есть свет.

Космический совет: надо уметь выставлять границы, чтобы защитить себя.

♋ Рак

Иногда у Раков все получается лучше, чем они надеялись, а иногда все рушится в одночасье. Это тоже часть жизни, но даже в самые темные ее дни нужно уметь искать что-то хорошее в своем окружении. Кромешная тьма вокруг — это временное явление, пока судьба расчищает дорогу для новых радостей в будущем.

Космический совет: иногда мечтам и надеждам не суждено сбыться. Надо уметь это признавать.