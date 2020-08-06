На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вани Панкевича

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У мальчика кистозная дисплазия обеих почек. В свои полтора года ребенок уже перенес девять операций. Помочь Ване может только пересадка почек.

Фото, видео: 5-tv.ru

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги точка орг» мы собираем деньги для маленького Вани из Сочи. Малыш тяжело болен — у него кистозная дисплазия обеих почек. Из-за патологии другие органы ребенка не справляются. Он не может набрать вес, нормально развиваться, и в свои полтора года уже перенес 9 операций. Мальчику может помочь только пересадка почек. В случае успешной трансплантации, Ваня сможет навсегда забыть о тяжелом недуге.

Но для того, чтобы донорский орган прижился, необходим дорогостоящий препарат. На спасение Вани нужно больше миллиона рублей, таких денег у семьи мальчика нет. Давайте поможем ребенку вместе.

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