Потолок рухнул на спящих жителей дома в Нижегородской области

Без крыши над головой остались и жители города Кстов Нижегородской области. Причем в буквальном смысле: ночью, пока люди спали, на них рухнул потолок. Жильцы чудом остались живы. Двухэтажный дом давно признан аварийным.

Но местные чиновники даже после обрушения посчитали, что переселять людей в новое жилье еще рано. Елена Норкунайте окунулась в коммунальный ад.

«Крыша, чердак… Вы тоже тут, смотрите аккуратнее, держится все только за счет шифоньера».

Жильцы этой квартиры отмечают второй день рождения. Ветхие перекрытия дома рухнули прямо на любимый диван семьи Яшуковых. Страшный грохот разбудил соседей. Куски крыши прорвали потолок, местами проломили даже пол. Тяжелая балка снесла телевизор.

«Мы вернулись домой, а дома-то у нас уже и нет. Так как у нас маленький ребенок, еще полтора года, я не могу представить, что было бы, если бы мы были здесь. Пришибла бы насмерть», — говорит шокированная жительница аварийного дома Мария Яшукова.

Глава семьи не знает, как жить дальше. Пока Яшуковы временно перебрались на дачу, но решить квартирный вопрос до осени — жизненно необходимо.

Обитатели старого дома — это 17 семей. В здании по типу общежития всего 30 комнат, почти половина жильцов уже съехали. Но все без исключения исправно платят за услуги ЖКХ. Все-таки, пусть и разрушенная, но жилплощадь с официальной пропиской.

«Трещины вот такие вот, воды у нас нет. И проводка, поглядите, здесь маленько сделали, а здесь вообще ничего не делали, страшно жить», — говорит житель аварийного дома Елена Панюхина.

Даже в аварийных случаях до сотрудников управляющей компании не достучаться и не дозвониться.

«По трем телефонам меня отфутболивали: вы не наши, вы не наши, вы не наши… Куда мне идти?»

Дом давно признали аварийным, он и выглядит соответственно: что внутри, что снаружи. Глубокие трещины на фасаде, покосившиеся двери и балконы. Двухэтажное здание не дождавшись оплаченного капремонта начало рушиться само.

«Очень жаль, что чуть-чуть дом не дождался. Жильцы-то, в принципе, должны были расселиться, разъехаться. Даже, учитывая его теперешнее состояние, прорабатывался вопрос с подготовкой его хотя бы к предшествующей зиме», — поясняет начальник управления ЖКХ администрации Кстовского района Александр Спирин.

В предлагаемом маневренном фонде по словам местных жителей еще хуже условия. Начальник управления ЖКХ приехал поглядеть на разруху только на третий день после обрушения крыши. Нижегородские чиновники просто не оставили живущим здесь семьям выбора, когда отложили программу переселения из такого ветхого жилья на 2021 год.