Доставка товаров из магазинов может вырасти вдвое — видео
Причиной повышения цен на данную услугу может стать новая инициатива Роспотребнадзора.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay GyngazovJoachim E. Röttgers ; 5-tv.ru
Роспотребнадзор разработал нормы по доставке товаров. Раз уж услуга набирает популярность. Однако проект СанПиНов озадачил курьеров и покупателей: документ запрещает перевозить бытовую химию транспортом, предназначенным для продуктов питания. Значит надо две машины, два рейса. Отсюда следует удвоение цены доставки.
Или в Роспотребнадзоре надвое сказали — предположил Артур Ломидзе.
Читайте также
88%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?