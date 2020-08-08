«В Колизей!» — Анна Нетребко прогулялась по Риму с семьей Дмитрия Хворостовского
Оперная певица Анна Нетребко с мужем находится в Италии по работе.
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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Всемирно известная оперная певица и обладательница уникального драматического сопрано Анна Нетребко в настоящий момент выступает с гастролями в городах Италии, где в свободное время вместе с супругом Юсифом Эйвазовым наслаждается архитектурой, историей и культурой этой страны, пишет сайт Teleprogramma.pro.
В своем микроблоге в Instagram певица поделилась с поклонниками, что ей удалось увидеться с семьей Дмитрия Хворостовского. Вдова прославленного исполнителя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с сыном Максимом присоединилась к Нетребко и Эйвазову в Риме.
Дружная компания отправилась осматривать Колизей, радуясь, что им удалось наконец встретиться после периода самоизоляции. Хворостовские прилетели в Рим из Лондона, где проживают.
«Мы идем в Колизей! Наконец увиделись», — радостно подписала пост Нетребко.
Именитые звезды не удержались и сделали в Колизее множество фото на память, которые они выложили на своих страницах в Instagram. Поклонники были рады увидеть фотографии с младшим сыном Хворостовского — кроме него, у оперного певца осталось трое детей от первого брака и дочка от Флоранс по имени Нина.
«Как здорово, что вместе!»;
«Какой вырос роскошный мальчик»;
«Не хватает Дмитрия. Прекрасный человек», — расчувствовались они в комментариях к посту оперной дивы.
5-tv.ru писал, как Анна Нетребко отдыхала на Капри.
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