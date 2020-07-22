Нетребко с половинкой арбуза прогулялась по острову Капри
Оперная дива наслаждается возможностью путешествовать после отмены ограничений из-за распространения коронавируса в Европе.
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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Оперная певица Анна Нетребко — большая любительница путешествий. Совсем недавно она еще нежилась под солнцем на пляжах Турции и вот уже делится впечатлениями от поездки на итальянский остров Капри.
«Место вечной красоты», — так подписала одну из множества снимков с острова знаменитость.
Однако поклонники оперной дивы обратили внимание не только на природные и архитектурные достопримечательности, но и на наряд, в котором Нетребко прогуливалась по острову. Больше всего внимания привлек необычный клатч в руках знаменитости, похожий на половинку арбуза.
«Классная сумочка»
«Очень аппетитный арбузик»
«Классный клатч, шкодный такой»
«Вам нужен к сумочке еще такой же надувной матрас»
«О да, сумка с дыней», — иронизировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе.
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