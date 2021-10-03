Заботливый и нежный: ТОП-5 самых лучших отцов среди знаков зодиака

При выборе спутника жизни женщина часто руководствуется лишь несколькими главными пунктами: материальное положение ухажера и его социальный статус. Все это немаловажно для построения крепкой семьи. Но вот предугадать, каким на самом деле мужем, а главное отцом для наследников будет мужчина, порой, не так-то просто.

Ведущие астрологи при выборе идеального папы для потомства советуют присмотреться к его зодиакальной характеристике. Так, например, среди прочих выделяют ТОП-5 знаков зодиака, представители которых максимально ответственные и гиперзаботливые партнеры.

Телец

«Золотую медаль» в этом рейтинге заслуженно получает Телец. Он — из разряда тех отцов, что порой заботливее матери. Конечно, представитель этого знака слегка зануден, но в то же время крайне терпелив и нежен. Этот мужчина точно знает, когда и чем нужно накормить малышей, какая соска хорошая, а какую — на выброс. Дальновидный, веселый, ответственный и умный — о таком папаше можно только мечтать.

Дева

Представитель этого знака никогда не упрекнет любимую в том, что устала и не исполняет «женских обязанностей». Он и ночью понянчит плаксивого малыша и днем устроит для него настоящее шоу. Такого мужчину известие о пополнении в семействе нисколько не испугает, а напротив, подарит смысл жизни. Этого кавалера не стоит упускать!

Лев

На почетном третьем месте — Лев. Как истинный «царь зверей» он готов брать ответственность за будущее потомство. Еще задолго до рождения младенца представитель этого знака запасется подгузниками и кроваткой, а также закупит пеленки. Маме остается лишь счастливо вынашивать сыночка или дочку, будучи уверенной в своем супруге.

Рак

Лопать с малышами мыльные пузыри? А, может, и кашку им рисовую сварить? Все это без труда и с удовольствием сделает Рак. Несмотря на порой сложный характер на работе и в отношениях, с детьми этот мужчина — само очарование. При этом единственным минусом в общении с наследниками является его чрезмерная доброта. Из такого папы легко вить веревки, и на этот случай всегда должна быть строгая, но справедливая мама.

Козерог

Независимо от возраста Козерог ведет себя крайне мудро и терпеливо в общении с отпрысками. За двойки не ругает, а читает полезные лекции, за шалости, максимум, пальцем пригрозит. Для этого мужчины не имеет значение количество наследников — у него на всех найдется время. Редко, как и все родители, он может быть немного строгим. Но никогда не сорвется и будет справедлив, пишет Cosmopolitan.

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