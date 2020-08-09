Девочка погибла при обрушении стены под Костромой

Обрушение железобетонной плиты произошло на заброшенной стройке в Сусанинском районе Костромской области. В результате происшествия погибла 14-летняя девочка, еще один 14-летний мальчик- получил травму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Обстоятельства инцидента выясняются. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.