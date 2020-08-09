Девочка погибла при обрушении стены под Костромой

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Карина Бернтгольц
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ЧП произошло на заброшенной стройке в Сусанинском районе региона.

Девочка погибла при обрушении стены под Костромой

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Обрушение железобетонной плиты произошло на заброшенной стройке в Сусанинском районе Костромской области. В результате происшествия погибла 14-летняя девочка, еще один 14-летний мальчик- получил травму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Обстоятельства инцидента выясняются. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

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