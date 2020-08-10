С масками и музыкой: как встречают россиян на турецких курортах
Коронавирусным отдыхом в интернете уже делятся российские туристы, прилетевшими этим утром в Турцию после открытия авиасообщения между странами.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Турецкие курорты открыты. Несколько часов назад первые самолеты из России приземлились в Анталии, Даламане и Бодруме. Почти все рейсы загружены полностью, мест нет даже в бизнес-классе.
В аэропортах как российских так и турецких действуют правила безопасности, если у пассажиров обнаружат симптомы, отправят на обязательное тестирование.
Как встретили первых туристов увидел Алексей Полторанин.
Престижные отели, где теперь никуда без соблюдения мер безопасности, пустой аэропорт Антальи, где раньше яблоку негде было упасть. Коронавирусным отдыхом в интернете уже делятся российские туристы, прилетевшими этим утром в Турцию после открытия авиасообщения между странами.
Первых пассажиров в аэропорту Антальи встречают как дорогих гостей. В воздушной гавани теперь строгие правила: проверяют каждого прилетевшего туриста.
А это раннее утро в петербургском аэропорту Пулково. На онлайн-табло сразу несколько рейсов в Турцию, но чуть позже напротив номера рейса появился статус «отменен». В воздушной гавани объяснили это тем, что выполнение вылета запланировано еще до пандемии и авиакомпаниям пришлось скорректировать расписание.
«Если даже один человек на этот самолет рейс должен находится в расписании мы не можем дезинформировать и так же важный момент, что при наличии пассажиров авиакомпании пересаживают на другие рейсы», — рассказывает официальный представитель ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Анна Шалимова.
Но все же первые рейсы улетели из Петербурга, Ростова-на-Дону и Москвы.
Несмотря на снижение уровня заболевших COVID-19 российские туристы на отдыхе должны быть во всеоружии. На самих курортах Турции еще не сняты ограничения: необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами защиты в магазинах, на рынках, торговых центрах и при проезде в транспорте.
«Для отелей, как и у нас ограничено загрузкой ресторанов. Это не может загрузки 100 процентной, не может быть 100 процентной загрузки анимационной точкой в клубах развлечениях, ограничено количество лежаков на пляжах», — поясняет исполнительный директор ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.
В российских аэропортах сотрудники Роспотребнадзора будут проверять каждый рейс, прибывающий из Турции. По прилету еще в самолете пассажирам измерят температуру. Иностранцам необходимо предъявить результаты теста на коронавирус, а российским гражданам в течение трех дней нужно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции — результаты опубликовать на портале госуслуг
Пока рейсы в Турцию будут выполняться из аэропортов Москвы Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По требованию зарубежных авиационных властей все авиакомпании должны оставить в самолетах пустые места на случай если выявят пассажира с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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