34-летний боец смешанных единоборств, дважды чемпион Bellator Майкл Чендлер после победы в одном из поединков заявил, что нокаутировал бы экс-звезду UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора, сообщает Bjpenn.

«Я прикончу Макгрегора за два раунда», — заявил американский спортсмен.

Майкл Чендлер восхищается достижениями Макгрегора, но считает его через чур самоуверенным и не на столько хорошим, как его все представляют.

«Сначала Макгрегора нужно утомить, потрясти его мощными ударами. Очень жесткими ударами. Нужно измотать Конора и заставить его увидеть Иисуса», — поделился стратегией победы Чендлер.

Тот момент, что Макгрегор объявил об окончании спортивной карьеры еще в июне, боец никак не комментирует.

Многие порочат экс-чемпиону UFC возвращение на ринг, поскольку тот уже несколько раз нарушал обещание не участвовать в боях. Однако в последнее время бывший спортсмен сосредоточился на личной жизни. Накануне ирландский боец объявил о помолвке со своей возлюбленной Ди Девлин.

Instagram @thenotoriousmma

Кольцо с крупным бриллиантом девушка бойца получила перед днем рождения. Пара давно живет вместе и воспитывает двоих детей. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Макгрегор сделает предложение руки и сердца после боя с Хабибом Нурмагомедовым, но этого не произошло.

Серьезные отношения у спортсмена завязались еще в далеком 2008 году. Тогда боец не мог похвастаться большими заработками, а сама Ди подрабатывала официанткой. С приходом славы и богатства союз Макгрегора и Девлин не пошатнулся, а наоборот, стал крепче.

Девушка спортсмена всегда и во всем поддерживала его. Триумфальный успех бойца многие приписывают именно Девлин, ведь за спиной «каждого великого мужчины обязательно стоит великая женщина».

Ранее 5-tv сообщал о помолвке Макгегора и Ди Девлин.