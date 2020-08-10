Рогозин предложил раскрашивать ракеты хохломой и гжелью

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Софья Зуева
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Глава «Роскосмоса» планирует необычным способом рекламировать внутренний туризм и культурное наследие страны.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин имеет собственное представление о привлечении россиян к внутреннему туризму. По его мнению, на космические ракеты и корабли можно было бы наносить такие узоры исконно русского промысла, как гжель и хохлома. Об этом глава ведомства заявил в интервью журналисту Юрию Костину, опубликованному на YouTube.

«Почему бы, например, не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя „Роскосмос“, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции», — поделился идеей Рогозин.

По его мнению, необходимо использовать тот момент, что внимание огромного количества людей приковано к запуску ракет-носителей. Многие специально приезжают на космодромы, чтобы увидеть красочное и историческое зрелище.

«Вторая идея у нас — это сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов „Золотого кольца“, их символы, чтобы рекламировать внутренний туризм», — дополнил руководитель «Роскосмоса».

Россия, по мнению политика, могла бы демонстрировать космические аппараты «в красках», в то время как американские коллеги блистают белоснежными, но малоэффективными образцами военно-космической промышленности.

В интервью Дмитрий Рогозин в очередной сообщил о превосходстве отечественных грузовых кораблей над американскими аналогами и поделился идеями, которые помогут сохранить лидирующие позиции в космической отрасли.

Ранее 5-tv сообщал о том, что «Роскосмос» отправит на МКС двух космических туристов в 2021 году.

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