Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году
Аналитики рассчитали два варианта — в случае очного обучения и дистанционного.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergey Smirnov, 5-tv.ru
Родители российских школьников подсчитывают, в сколько обойдутся сборы к очередному учебному году. Удивили выводы специалистов одного из сервисов бесплатных объявлений.
По мнению аналитиков интернет-портала, набор российского школьника в этом году будет стоить три тысячи 180 рублей. За основу эксперты взяли обычный комплект для обучения в школе: это пенал, ранец, а также спортивная и школьная форма. По сравнению с прошлым годом эти предметы подорожали в среднем от трех до семи процентов.
Есть и второй вариант — на случай дистанционного обучения школьника. Тогда в повседневный набор товаров войдут компьютер и удобная мебель для работы в удаленном режиме. Комплект обойдется в среднем в 20 тысяч рублей.
Впрочем, примерно такую же сумму, по мнению родителей, в этом году, итак, придется выложить за все школьные принадлежности, не считая компьютерную технику.
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