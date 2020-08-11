Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Родители российских школьников подсчитывают, в сколько обойдутся сборы к очередному учебному году. Удивили выводы специалистов одного из сервисов бесплатных объявлений.

По мнению аналитиков интернет-портала, набор российского школьника в этом году будет стоить три тысячи 180 рублей. За основу эксперты взяли обычный комплект для обучения в школе: это пенал, ранец, а также спортивная и школьная форма. По сравнению с прошлым годом эти предметы подорожали в среднем от трех до семи процентов.

Есть и второй вариант — на случай дистанционного обучения школьника. Тогда в повседневный набор товаров войдут компьютер и удобная мебель для работы в удаленном режиме. Комплект обойдется в среднем в 20 тысяч рублей.

Впрочем, примерно такую же сумму, по мнению родителей, в этом году, итак, придется выложить за все школьные принадлежности, не считая компьютерную технику.