Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Эфирная новость 28

Аналитики рассчитали два варианта — в случае очного обучения и дистанционного.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergey Smirnov, 5-tv.ru

Родители российских школьников подсчитывают, в сколько обойдутся сборы к очередному учебному году. Удивили выводы специалистов одного из сервисов бесплатных объявлений.

По мнению аналитиков интернет-портала, набор российского школьника в этом году будет стоить три тысячи 180 рублей. За основу эксперты взяли обычный комплект для обучения в школе: это пенал, ранец, а также спортивная и школьная форма. По сравнению с прошлым годом эти предметы подорожали в среднем от трех до семи процентов.

Есть и второй вариант — на случай дистанционного обучения школьника. Тогда в повседневный набор товаров войдут компьютер и удобная мебель для работы в удаленном режиме. Комплект обойдется в среднем в 20 тысяч рублей.

Впрочем, примерно такую же сумму, по мнению родителей, в этом году, итак, придется выложить за все школьные принадлежности, не считая компьютерную технику.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.78
0.14 86.83
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
«Есть риск неблагоприятного исхода»: невролог оценил состояние Легкоступовой
13:06
«Уши США» и спланированная акция: эксперт о высылке дипломатов РФ из Словакии
12:57
Солист первого состава «Ласкового мая» борется с онкологией
12:49
Сын погибшего в ДТП Захарова подал иск к Ефремову на 6,5 миллиона рублей
12:45
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году
12:42
Плейлист: Что слушает Катя IOWA?

Сейчас читают

Муж Легкоступовой сбежал после госпитализации знаменитой супруги
Исполнительницу хита «Ягода-Малина» нашли в Москве с пробитой головой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок