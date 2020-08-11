Поток Персеиды: Когда и где можно увидеть самый мощный звездопад года

Предстоящей ночью жители Земли станут свидетелями самого мощного звездопада в году. По словам астрономов именно в это время так называемый Поток Персеиды достигнет пика своей активности.

Наблюдать его рекомендуют примерно за час до рассвета и лучше всего за городом. Главное, чтобы небо было ясное. Десятки ярких метеоритов из Созвездия Персея пролетят на скорости около 60-ти километров в секунду и сгорят в верхних слоях атмосферы.

Отмечается, что в России его можно будет почти в любой части страны. Петербург не исключение. Самое главное, чтобы на небе не было густых облаков. И лучше всего на лесной опушке, где городское освещение не мешает четко разглядеть звездное небо.