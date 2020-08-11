Десант Минобороны прибыл на помощь в Усолье-Сибирское
Специалисты оборонного ведомства займутся зачисткой полигона смертельно опасных отходов.
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Фото, видео: ТАСС / Кушниренко Алексей, 5-tv.ru
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области высадился десант Минобороны. Военные займутся зачисткой полигона смертельно опасных отходов, который еще называют сибирским Чернобылем.
После закрытия местного химического завода на территории 16 квадратных километров остался очаг ртутного загрязнения. Рядом — жилые дома, река Ангара. Токсичные вещества десятилетиями отравляли почву и воду. Проблему начали решать только после совещания с президентом.
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