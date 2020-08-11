Воспитание испугом: в США полицейские надели наручники на 8-летнего мальчика
Видео двухлетней давности на фоне проходящих уже несколько месяцев протестов в отношении деятельности полиции стало резко актуальным.
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Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru
Американские правоохранители оказались в центре нового скандала. Журналисты обнародовали видео двухлетней давности, на котором полицейские надевают наручники на восьмилетнего ребенка!
Инцидент произошел в одной из школ штата Флорида — мальчик, якобы, ударил учителя, за что и был наказан. Как бы то ни было, этот эпизод позволил активистам антирасистского движения лишний раз обвинить полицию в превышении полномочий.
Адвокат семьи погибшего афроамериканца Джорджа Флойда написал твит о «воспитании испугом», которое в США давно стало нормой.
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