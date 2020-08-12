«Сибирский Чернобыль»: Военные начали экологическую операцию в Иркутской области
На месте ЧП локализуют очаг ртутного загрязнения на промплощадке ликвидированного предприятия «Усольехимпром».
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru
В Усолье-Сибирском Иркутской области началась беспрецедентная экологическая операция. Военным предстоит обезвредить 16 квадратных километров земли, зараженной ртутью. Это наследие химзавода отравляло людям жизнь почти 30 лет.
Крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности давно закрыто. То, что от него осталось, здесь называют «сибирским Чернобылем». В первую очередь нужно утилизировать 16 цистерн с токсичными отходами.
Корреспондент Дмитрий Вахницкий оценил масштаб работ. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Усолье-Сибирское Иркутской области высадился десант Минобороны.
Читайте также
71%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?