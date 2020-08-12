«Сибирский Чернобыль»: Военные начали экологическую операцию в Иркутской области

В Усолье-Сибирском Иркутской области началась беспрецедентная экологическая операция. Военным предстоит обезвредить 16 квадратных километров земли, зараженной ртутью. Это наследие химзавода отравляло людям жизнь почти 30 лет.

Крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности давно закрыто. То, что от него осталось, здесь называют «сибирским Чернобылем». В первую очередь нужно утилизировать 16 цистерн с токсичными отходами.

Корреспондент Дмитрий Вахницкий оценил масштаб работ. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Усолье-Сибирское Иркутской области высадился десант Минобороны.