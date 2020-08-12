«Сибирский Чернобыль»: Военные начали экологическую операцию в Иркутской области

Эфирная новость 25

На месте ЧП локализуют очаг ртутного загрязнения на промплощадке ликвидированного предприятия «Усольехимпром».

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

В Усолье-Сибирском Иркутской области началась беспрецедентная экологическая операция. Военным предстоит обезвредить 16 квадратных километров земли, зараженной ртутью. Это наследие химзавода отравляло людям жизнь почти 30 лет.

Крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности давно закрыто. То, что от него осталось, здесь называют «сибирским Чернобылем». В первую очередь нужно утилизировать 16 цистерн с токсичными отходами.

Корреспондент Дмитрий Вахницкий оценил масштаб работ. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Усолье-Сибирское Иркутской области высадился десант Минобороны.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
«Не доволен выборами»: Галкин высмеял образ Реввы с усами
4:17
Путин оценил готовность российских школ к 1 сентября
4:06
Директор Театра Сатиры раскрыл детали ДТП с Александром Ширвиндтом
3:50
«У него синдром Раскольникова»: Охлобыстин о парадоксе трагедии Ефремова
3:32
«Чудо-папа»: Лазарев трогательно выразил любовь к маленькой дочке — фото
3:24
«Сибирский Чернобыль»: Военные начали экологическую операцию в Иркутской области

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Евдокиев день: что можно и нельзя делать 12 августа, чтобы не спугнуть удачу
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок