В Перми ожидают аварийную посадку МиГ-31 с оторванным колесом

В пермском аэропорту ожидают аварийную посадку МиГ-31. У истребителя-перехватчика во время взлета оторвалось колесо. По предварительным данным, сейчас истребитель вырабатывает топливо. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Военный самолет МиГ-31 взлетел, и у него оторвалось колесо (с шасси — Прим.ред.) при взлете. Сейчас вырабатывает топливо над городом и ожидается аварийная посадка», — собщил инсайдер в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, сигнал о ЧП поступил около 18:00 по московскому времени. Официальное подтверждение от оборонного ведомства пока не поступало.