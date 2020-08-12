По предварительным данным, стрельба произошла на Волжском бульваре в ходе конфликта.

Таксиста ранили из травматического оружия в Москве

Фото: ТАСС / Андрей Махонин

Таксиста ранили, предварительно, из травматического оружия в ходе стрельбы в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел возле дома №6 на Волжском бульваре. Согласно пока не подтвержденной информации, между мужчинами завязался конфликт, после чего один выстрелил в другого. На месте происшествия очевидцы обнаружили только травмированного участника разборок. 

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