Видео: Старейший яхт-клуб в России прекращает работу
Петербургские моряки и спортсмены были огорчены неожиданным известием.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Старейший яхт-клуб России может уплыть в историю. На днях моряки и спортсмены получили официальное уведомление: Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Стоянку в акватории Малой Невы немедленно освободить от парусных лодок и судов.
С чем связано такое решение и почему «Северную Марину» захлестнула волна юридических разбирательств, корреспондент Кирилл Сергеев расскажет подробнее в видеосюжете.
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