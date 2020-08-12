Видео: Старейший яхт-клуб в России прекращает работу

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Петербургские моряки и спортсмены были огорчены неожиданным известием.

Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Старейший яхт-клуб России может уплыть в историю. На днях моряки и спортсмены получили официальное уведомление: Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов прекращает свою работу. Стоянку в акватории Малой Невы немедленно освободить от парусных лодок и судов.

С чем связано такое решение и почему «Северную Марину» захлестнула волна юридических разбирательств, корреспондент Кирилл Сергеев расскажет подробнее в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел на территории яхт-клуба «Балтиец» на юго-западе Петербурга 30 июля.

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