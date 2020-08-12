Пьяный капитан теплохода в Петербурге предстанет перед судом

А в Петербурге перед судом предстанет капитан прогулочного теплохода, который на полном ходу врезался в опору Прачечного моста.

Инцидент произошел еще второго августа, но запись в сети появилась только сейчас. Следователи уверены — в момент аварии рулевой был пьян и не смог попасть в узкий пролет.

Кроме того скорость судна была явно выше чем позволяли требования техники безопасности. В итоге — трое пассажиров получили травмы.