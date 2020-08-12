Пьяный капитан теплохода в Петербурге предстанет перед судом
Мужчина на полном ходу влетел в опору Прачечного моста. Трое пассажиров пострадали.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru
А в Петербурге перед судом предстанет капитан прогулочного теплохода, который на полном ходу врезался в опору Прачечного моста.
Инцидент произошел еще второго августа, но запись в сети появилась только сейчас. Следователи уверены — в момент аварии рулевой был пьян и не смог попасть в узкий пролет.
Кроме того скорость судна была явно выше чем позволяли требования техники безопасности. В итоге — трое пассажиров получили травмы.
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