Пьяный капитан теплохода в Петербурге предстанет перед судом

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Мужчина на полном ходу влетел в опору Прачечного моста. Трое пассажиров пострадали.

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

А в Петербурге перед судом предстанет капитан прогулочного теплохода, который на полном ходу врезался в опору Прачечного моста.

Инцидент произошел еще второго августа, но запись в сети появилась только сейчас. Следователи уверены — в момент аварии рулевой был пьян и не смог попасть в узкий пролет.

Кроме того скорость судна была явно выше чем позволяли требования техники безопасности. В итоге — трое пассажиров получили травмы.

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