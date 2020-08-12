Пятилетнюю девочку убило током во дворе дома под Курганом

Пятилетняя девочка погибла в результате удара током во дворе собственного дома под Курганом. Как сообщает региональный Следственный комитет, трагедия произошла днем 10 августа в Каргапольском районе.

Следователи выяснили, что малышка вышла на улицу и задела находящийся под напряжением удлинитель с поврежденной изоляцией. В результате ребенок получил несовместимую с жизнью электротравму.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уже известно, что злополучный удлинитель, подключенный к электросети, использовался при ремонтных работах. Расследование инцидента продолжается.

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