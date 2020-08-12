Минобороны планирует купить 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130

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Госконтракты на сумму более ста миллиардов рублей планируется подписать до конца текущего года.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia, 5-tv.ru

Как выполняется гособоронзаказ на истребители Су-35С и Су-57 сегодня проверил главa Минобороны России Сергей Шойгу. С рабочей проездкой он прибыл в Комсомольск-на-Амуре и посетил авиационный завод, который является филиалом компании «Сухой».

До конца года на предприятии будет развернуто серийное производство самолета нового поколения Су-57. А производство Су-35С идет с опережением графика. Четыре машины уже переданы для пилотажной группы «Русские витязи».

«20 августа, практически через неделю, машина уйдет в цех летных испытаний. Задача наша в октябре месяце машину передать в эксплуатацию», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Кроме того Минобороны планирует подписать два госконтракта на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130 до конца текущего года. Общая сумма закупки составляет более 100 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, также планируется в 2021 году потратить более 7,2 миллиардов рублей на ремонт Су-30.

После этого Сергей Шойгу побывал на Амурском судостроительном заводе. Глава военного ведомства проинспектировал ход строительства боевых кораблей для Военно-морского флота.

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