Как объяснила свою позицию оскандалившаяся из-за пособий чиновница в Башкирии

Сотрудница центра занятости Нефтекамска оказалась в центре скандала после выступления на совещании в местной мэрии. Женщина объяснила рост безработицы слишком хорошей жизнью жителей города. По ее словам, люди получают высокие пособия, и поэтому отказываются от трудоустройства.

«Малоимущие семьи — это многодетные. Три ребенка — это уже почти 15 тысяч. Это выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги?» — заявила Ирина Семинихина.

Это заявление возмутило жителей Нефтекамска. Люди указали на список вакансий, которые предлагаются в том же центре занятости. Так, учителю младших классов обещают оклад 14 тысяч рублей в месяц. Горожане отметили, что этих денег — а тем более семьям с детьми — для нормальной жизни явно не хватает. И посоветовали чиновнице попробовать самой прожить на такую зарплату.

В интервью UFA1.RU, Семинихина пояснила, что стала жертвой недопонимания. По ее словам, телевидение сделало выгодную для них нарезку.

«Никоим образом это не касалось других безработных. Просто реализация программы на данный момент стопорится. Проблема не в пособии или его размере, а в том, что на самом деле людям невыгодно работать за такую же зарплату, потому что есть пособие», — еще раз подчеркнула свою позицию чиновница.

Она добавила, что ей был задан в рамках совещания прямой вопрос, после которого она «растерялась и улыбнулась». Оскорбительного тона и ехидства в ее речи она не видит.