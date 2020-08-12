Житель Иркутска в одиночку обезвредил браконьеров на отдыхе с семьей
После задержания уже с участием правоохранительных органов у них было изъято около 40 килограммов рыбы.
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Фото, видео: ТАСС / Виктор Воног, 5-tv.ru
Житель Иркутска в одиночку обезвредил браконьеров на Байкале. Мужчина отдыхал с семьей и заметил подозрительную группу рыбаков, у которых были рыболовные сети. На попытку завязать диалог неизвестные ответили угрозами.
Очевидцами конфликта стали другие туристы, они вызвали полицию и помогли не дать рыбакам сбежать. Позже выяснилось, что браконьеры ловили омуля.
У них изъяли пяти сетей и около 40-ка килограммов рыбы. Теперь мужчинам грозит срок от двух до пяти лет за незаконную рыбалку. А бдительного иркутянина полицейские планируют поощрить за смелость.
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