Семейное гнездышко Брэда Питта и Дженнифер Энистон ушло с молотка
Дизайн роскошного дома в нормандском стиле знаменитости в свое время разработали сами.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Hubert Boesl, 5-tv.ru
В США более чем за 30 миллионов долларов продали особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон. В нем голливудская пара жила еще в начале нулевых, до развода.
Имя нового владельца не сообщается. Роскошный дом в нормандском стиле, дизайн которого разрабатывали сами звезды, занимает территорию в десять тысяч квадратных метров. Во дворе есть огромный бассейн и теннисный корт. А внутри — личный кинотеатр и тренажерный зал. Из панорамных окон вид открывается на каньон.
Всего в особняке четыре спальни — причем, одна из них на открытом воздухе — и 13 ванных комнат. Примечательно, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон купили недвижимость вдвое дешевле, чем она была продана сейчас.
Читайте также
48%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?