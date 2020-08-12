Семейное гнездышко Брэда Питта и Дженнифер Энистон ушло с молотка

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Дизайн роскошного дома в нормандском стиле знаменитости в свое время разработали сами.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Hubert Boesl, 5-tv.ru

В США более чем за 30 миллионов долларов продали особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон. В нем голливудская пара жила еще в начале нулевых, до развода.

Имя нового владельца не сообщается. Роскошный дом в нормандском стиле, дизайн которого разрабатывали сами звезды, занимает территорию в десять тысяч квадратных метров. Во дворе есть огромный бассейн и теннисный корт. А внутри — личный кинотеатр и тренажерный зал. Из панорамных окон вид открывается на каньон.

Всего в особняке четыре спальни — причем, одна из них на открытом воздухе — и 13 ванных комнат. Примечательно, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон купили недвижимость вдвое дешевле, чем она была продана сейчас.

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