Адвокат Ефремова заявил, что у актера подтвердился инсульт

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что у устроившего смертельное ДТП артиста подтвердился инсульт. По его словам, сейчас Ефремов находится в состоянии средней тяжести, пишет ТАСС.