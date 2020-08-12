Адвокат Ефремова заявил, что у актера подтвердился инсульт
Эльман Пашаев сказал, что устроивший смертельное ДТП артист находится в состоянии средней тяжести.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что у устроившего смертельное ДТП артиста подтвердился инсульт. По его словам, сейчас Ефремов находится в состоянии средней тяжести, пишет ТАСС.
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