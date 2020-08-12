Многоактная пьеса для протеста: в Белоруссии задержали координаторов беспорядков

Белорусское противостояние этой ночью отступило на окраины. Из центра Минска силовики оттеснили протестующих. Утром ОМОН и внутренние войска покинули город, движение транспорта восстановлено, с улиц снято оцепление.

Появился мобильный интернет. Сегодня же сегодня стало известно о неких координаторах беспорядков, одного из них задержали. Тем временем, число раненых в столкновениях только за последние сутки превысило 60 человек.

Ксения Солдатова с последней информацией.

Эта ночь в Белоруссии стала переломной. Беспорядки продолжились, но уже словно по инерции. Большого скопления демонстрантов, не было. Они все еще выходили, перекрывали проезд машинами, строили баррикады из мусора. Но теперь хлопки светошумовых гранат для разгона толпы сменил стук дубинок.

Сократилась и география протеста. Из россыпи митингующих городов ночью выходили только Брест и столица. В Минске демонстранты предпочли окраины центру. Сменили и тактику: если раньше тестировали так называемую сцепку и собирали в одном месте как можно больше людей, теперь применяют децентрализацию: расходятся по улицам небольшими группами и устраивают стычки.

Те, кто наблюдает за происходящим на улицах с балкона, иногда действуют чтобы просто действовать. Так на одну группу вниз сбросили дверь. Угроза нависла и над омоном и над лежащем на земле демонстрантом.

Достается обеим стороны. Здесь видно, как митингующие нападают на омоновцев, прикрывающихся щитами. Бьют ногами и распыляют им в лицо газ из перцовых баллончиков.

Защищаться тоже приходится жестче. Пассажиры этой машины сняли, как силовики стреляют резиновыми пулями.

В этой мясорубке достается и репортерам. Их задерживают, отбирают флэшки, требуют стереть записи. Задержанные ранее в Белоруссии российские журналисты сейчас возвращаются домой. И по дороге наш коллега, внештатный сотрудник РЕН ТВ, автор проекта WarGonzo Семен Пегов, позвонил в украинское посольство, чтобы сообщить о задержанных во время беспорядков украинцах, которых он сам видел.

И сегодня стало понятно, что у этих протестов могут быть конкретные организаторы и спонсоры. Белорусский госканал сообщил, что в столице задержали предполагаемого «координатора» беспорядков, который, как утверждается, управлял тремя подчиненными, а те в свою очередь — сотнями демонстрантов. Житель Минска — руководил протестом с комфортом, наблюдая за происходящим из окон номера на 17 этаже гостиницы «Беларусь».

И еще одного задержанного подозревают в том, что он раздавал протестующим деньги у торгового центра. У него нашли крупную сумму в долларах.

То, что это противостояние уже не будет прежними, и как минимум поблекнет, следует и из нового закона. С сегодняшнего дня по всей Белоруссии введен запрет на торговлю пиротехникой.



