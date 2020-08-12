Литва, Польша и Латвия разработали свой план выхода Белоруссии из кризиса
Если власти республики отвергнут предложения, в отношении страны грозят ввести санкции.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Фото, видео: ТАСС / Yauhen Yerchak; Instagram @gitanasnauseda
Литва, Польша и Латвия подготовили для Белоруссии план выхода из кризиса и готовы выступить посредниками при его реализации. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — цитирует Науседу ТАСС.
Согласно этому плану, белорусским властям предлагается прекратить применение силы в отношении протестующих, освободить задержанных и начать диалог с обществом.
Главы трех стран предлагают также создать в Белоруссии некий национальный совет для поиска путей выхода из кризиса, в который вошли бы представители власти и гражданского общества.
Науседа заявил также, что если Белоруссия откажется от предложенных мер, в отношении республики могут быть применены санкции — «как национальные, так и европейские».
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, протесты в Белоруссии не прекращаются четвертый день — они начались сразу после выборов президента 9 августа, победу в которых, по предварительным данным, в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Сообщается о десятках раненых в результате беспорядков и тысячах задержанных.
Читайте также
63%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?