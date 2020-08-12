Литва, Польша и Латвия разработали свой план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Польша и Латвия подготовили для Белоруссии план выхода из кризиса и готовы выступить посредниками при его реализации. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — цитирует Науседу ТАСС.

Согласно этому плану, белорусским властям предлагается прекратить применение силы в отношении протестующих, освободить задержанных и начать диалог с обществом.

Главы трех стран предлагают также создать в Белоруссии некий национальный совет для поиска путей выхода из кризиса, в который вошли бы представители власти и гражданского общества.

Науседа заявил также, что если Белоруссия откажется от предложенных мер, в отношении республики могут быть применены санкции — «как национальные, так и европейские».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, протесты в Белоруссии не прекращаются четвертый день — они начались сразу после выборов президента 9 августа, победу в которых, по предварительным данным, в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Сообщается о десятках раненых в результате беспорядков и тысячах задержанных.