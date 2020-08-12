Литва, Польша и Латвия разработали свой план выхода Белоруссии из кризиса

|
Светлана Александрова
39

Если власти республики отвергнут предложения, в отношении страны грозят ввести санкции.

Фото, видео: ТАСС / Yauhen Yerchak; Instagram @gitanasnauseda

Литва, Польша и Латвия подготовили для Белоруссии план выхода из кризиса и готовы выступить посредниками при его реализации. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — цитирует Науседу ТАСС.

Согласно этому плану, белорусским властям предлагается прекратить применение силы в отношении протестующих, освободить задержанных и начать диалог с обществом.

Главы трех стран предлагают также создать в Белоруссии некий национальный совет для поиска путей выхода из кризиса, в который вошли бы представители власти и гражданского общества.

Науседа заявил также, что если Белоруссия откажется от предложенных мер, в отношении республики могут быть применены санкции — «как национальные, так и европейские».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, протесты в Белоруссии не прекращаются четвертый день — они начались сразу после выборов президента 9 августа, победу в которых, по предварительным данным, в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Сообщается о десятках раненых в результате беспорядков и тысячах задержанных.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.24
0.09 85.96
0.04
Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разн...

Последние новости

21:20
Путин обсудил с Макроном ситуацию с протестами в Белоруссии
21:10
«Нет больше пацана»: звезда «Дома-2» Николай Должанский сообщил о скорой свадьбе
21:04
Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае в Купчино в Петербурге — видео
20:55
Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в особняк в Санта-Барбаре
20:47
Литва, Польша и Латвия разработали свой план выхода Белоруссии из кризиса
20:30
Гармаш потребовал миллион, чтобы остаться в «Современнике»?

Сейчас читают

Как метеоритный поток Персеиды влиял на историю человечества 12 августа
Есть ли будущее у «сантехника» и «бизнес-леди»: Как выбрать идеального мужчину?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок