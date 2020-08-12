Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае в Купчино в Петербурге — видео

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, из-за инцидента движение на юге Северной столицы приостановлено.

Фото, видео: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае на юге Санкт-Петербурга. В социальных сетях появились кадры с местра происшествия. Как видно на них, на месте инцидента дежурят полицейские машины. По предварительным данным, движение в районе Купчино после ЧП приостановлено. Выясняются обстоятельство случившегося. Личность злоумышленника, открывшего огонь, остается пока неизвестной.

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