Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае в Купчино в Петербурге — видео
По предварительным данным, из-за инцидента движение на юге Северной столицы приостановлено.
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Фото, видео: vk.com/spb_today
Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае на юге Санкт-Петербурга. В социальных сетях появились кадры с местра происшествия. Как видно на них, на месте инцидента дежурят полицейские машины. По предварительным данным, движение в районе Купчино после ЧП приостановлено. Выясняются обстоятельство случившегося. Личность злоумышленника, открывшего огонь, остается пока неизвестной.
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