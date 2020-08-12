Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае на юге Санкт-Петербурга. В социальных сетях появились кадры с местра происшествия. Как видно на них, на месте инцидента дежурят полицейские машины. По предварительным данным, движение в районе Купчино после ЧП приостановлено. Выясняются обстоятельство случившегося. Личность злоумышленника, открывшего огонь, остается пока неизвестной.