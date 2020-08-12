У вице-премьера РФ Юрия Трутнева подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря чиновника. Как сообщили в аппарате вице-премьера, согласно действующему порядку, Трутнев будет соблюдать режим самоизоляции и работать дистанционно.



