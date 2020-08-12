«Что ты с нами делаешь?» — Лазарев с голым торсом устроил жаркие пляски у бассейна
Веселые видеоролики поп-исполнитель выложил в сторис на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Сергей Лазарев наповал сразил фанаток и фанатов томным селфи с отдыха где-то в теплых краях на фоне роскошного пейзажа с пальмами. На снимке, который певец выложил в Instagram, он обнаженный лениво щурится на солнце у бассейна.
«Ленивая лень», — подписал фото артист.
Поклонников кадр привел в восторг, правда некоторым показалось, что взгляд у Лазарева какой-то усталый.
«Ух, какой лентяй!»
«Я бы сказала — красивая лень».
«Ох, Лазарев! Что ты с нами делаешь!»
«Как же здесь жарко!»
«Сплошной секс!»
«Ну а что, иногда надо и так. Хорошего отдыха! Заряжайте свои батарейки!» — пишут фанаты и фанатки.
Похоже, в отсутствие концертов Сергей Лазарев отлично проводит время. В разделе сторис в его Instagram появились забавные видео, на которых он веселится с друзьями — плещется в бассейне в детском надувном спасательном круге и танцует довольно нелепый танец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал как Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева познакомили и подружили своих двухлетних дочерей.
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