«Что ты с нами делаешь?» — Лазарев с голым торсом устроил жаркие пляски у бассейна

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Светлана Александрова
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Веселые видеоролики поп-исполнитель выложил в сторис на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев наповал сразил фанаток и фанатов томным селфи с отдыха где-то в теплых краях на фоне роскошного пейзажа с пальмами. На снимке, который певец выложил в Instagram, он обнаженный лениво щурится на солнце у бассейна.

«Ленивая лень», — подписал фото артист.

Instagram @lazarevsergey

Поклонников кадр привел в восторг, правда некоторым показалось, что взгляд у Лазарева какой-то усталый.

«Ух, какой лентяй!»

«Я бы сказала — красивая лень».

«Ох, Лазарев! Что ты с нами делаешь!»

«Как же здесь жарко!»

«Сплошной секс!»

«Ну а что, иногда надо и так. Хорошего отдыха! Заряжайте свои батарейки!» — пишут фанаты и фанатки.

Похоже, в отсутствие концертов Сергей Лазарев отлично проводит время. В разделе сторис в его Instagram появились забавные видео, на которых он веселится с друзьями — плещется в бассейне в детском надувном спасательном круге и танцует довольно нелепый танец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева познакомили и подружили своих двухлетних дочерей.

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