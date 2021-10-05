Врач-кардиолог назвал признаки скорой смерти человека

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Молодцова Анна
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Опасные симптомы проявляются за десять-пятнадцать дней до летального исхода.

Врач-кардиолог назвал признаки скорой смерти человека

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал, какие признаки указывают на приближение смерти. По его словам, симптомы, свидетельствующие о близком конце, проявляются при сердечно-сосудистых заболеваниях. Происходит это за десять–пятнадцать дней до летального исхода.

Первыми признаками являются недомогание, одышка, внезапное чувство страха, вялость, покраснение лица. Кроме этого, у больного может наблюдаться побледнение кожи, а также расширение зрачков и частые потери сознания, пишет «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что на приближение смерти указывают резкие перемены в организме.

«Главные, предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости», — сказал специалист.

Трифонов призвал бить тревогу, если у больного наблюдается отечность конечностей и лихорадка. В этом случае стоит незамедлительно обратиться к врачам, чтобы предотвратить трагедию, предупредил кардиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ученые по глазам могут предсказать близкую смерть пациента. Исследователи из Японии обнаружили, что зрачок может служить еще одним индикатором состояния пациента.

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