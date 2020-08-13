На Чукотке могут расшить программу льготной ипотеки под 2% годовых

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О невозможности жителей воспользоваться «дальневосточной ипотекой» из-за малой доступности рынка новостроек в ходе встречи с премьер-министром посетовал глава региона.

Фото, видео: Globallookpress // Konstantin Kokoshkin

Премьер-министр России Михаил Мишустин этим утром прибыл в Анадырь. Свою недельную поездку на Дальний Восток глава правительства начал с Чукотки. Он посетил несколько социальных и производственных объектов и пообщался с сотрудниками. В том числе премьер заслушал доклад о работе АЭС в Певеке. Это первая в мире плавучая атомная электростанция. Ее мощности хватит на весь регион, в том числе и для обеспечения энергией объектов промышленности. Но тарифы при этом не должны быть высокими для жителей Чукотки.

«Надеюсь, что мы после серии совещаний договоримся о том, какими шагами будем реализовывать дальнейшие планы, которые намечены по модернизации новой энергосистемы Чукотки», — подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин также обсудил возможность реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны. Она входит в пятерку крупнейших неразработанных месторождений в мире и содержит огромные запасы меди и золота. В регионе планируется построить горно-обогатительный комбинат.

«Разработка месторождения позволит поддержать развитие всего Чукотского автономного округа, позитивно повлияет на темпы решения федеральных задач, таких как увеличение грузооборота Северного морского пути и развитие Арктической зоны в целом. Ежегодный объем производства меди в России вырастет на 15-20 процентов, а молибдена — почти на 80 процентов», — подчеркнул премьер-министр.

В рамках визита в Анадырь Мишустин также посетил окружную больницу. Он оценил уровень оснащенности медицинских кабинетов и пообщался с пациентами. Глава правительства побывал и в одном из тепличных комплексов и поддержал идею развития местного производства овощей.

В ходе рабочей поездки также обсуждался вопрос обеспечения связи. Глава правительства поручил руководству Чукотки подготовить предложения по цифровизации региона.

Также в ходе встречи с губернатором Чукотки Романом Копиным премьер-министр предложил расширить льготную ипотееку на вторичное жилье. Это стало ответом на сообщения главы региона о том, что «дальневосточная ипотека» включает в себя только новостройки, что фактически лишает местных жителей возможности е получения.

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