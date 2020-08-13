В Ленобласти проходит всероссийский форум «Ладога-2020»
Перед молодежью выступил руководитель проекта, который рассказал о том, что такое учитель будущего и как этого достичь.
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Фото, видео: Globallookpress // uwe umstätter; 5-tv.ru
В Ленинградской области на образовательном форуме «Ладога» обсудили учителя будущего. Перед молодежью выступил руководитель одноименного проекта.
«Учитель будущего» — это масштабный федеральный конкурс, который реализует президентская платформа «Россия — страна возможностей». Его запустили в ноябре 2019-го.
Сейчас команды педагогов на третьем этапе соревнований. Среди участников много молодежи, но есть и опытные учителя. На кону — карьерный рост и новые возможности для повышения квалификации.
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