В Ленобласти проходит всероссийский форум «Ладога-2020»

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Перед молодежью выступил руководитель проекта, который рассказал о том, что такое учитель будущего и как этого достичь.

Фото, видео: Globallookpress // uwe umstätter; 5-tv.ru

В Ленинградской области на образовательном форуме «Ладога» обсудили учителя будущего. Перед молодежью выступил руководитель одноименного проекта.

«Учитель будущего» — это масштабный федеральный конкурс, который реализует президентская платформа «Россия — страна возможностей». Его запустили в ноябре 2019-го.

Сейчас команды педагогов на третьем этапе соревнований. Среди участников много молодежи, но есть и опытные учителя. На кону — карьерный рост и новые возможности для повышения квалификации.

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