В Ленобласти проходит всероссийский форум «Ладога-2020»

В Ленинградской области на образовательном форуме «Ладога» обсудили учителя будущего. Перед молодежью выступил руководитель одноименного проекта.

«Учитель будущего» — это масштабный федеральный конкурс, который реализует президентская платформа «Россия — страна возможностей». Его запустили в ноябре 2019-го.

Сейчас команды педагогов на третьем этапе соревнований. Среди участников много молодежи, но есть и опытные учителя. На кону — карьерный рост и новые возможности для повышения квалификации.