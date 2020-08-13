Учебно-тренировочный самолет упал на Кубани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что ЧП произошло в Выселковском районе Краснодарского края. Сведения о пострадавших уточняются. Согласно предварительным данным, пилоты успели катапультироваться. Официального подтверждения от Министерства обороны пока не поступало.