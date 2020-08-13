Данные о пострадавших уточняются.

Учебно-тренировочный самолет упал на Кубани

Фото: www.globallookpress.com

Учебно-тренировочный самолет упал на Кубани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что ЧП произошло в Выселковском районе Краснодарского края. Сведения о пострадавших уточняются. Согласно предварительным данным, пилоты успели катапультироваться. Официального подтверждения от Министерства обороны пока не поступало.

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