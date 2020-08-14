Россияне бронируют авиабилеты на Новый год, несмотря на закрытые границы

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За последние месяцы спрос на путешествия в зарубежные страны увеличился на 30%.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Martin Poole, 5-tv.ru

Россияне массово бронируют туры на новогодние праздники в страны дальнего зарубежья. За последние два месяца спрос на такие путешествия увеличился в среднем на 30%. И это несмотря на то, что с большинством стран авиасообщение пока не возобновилось.

Таковы данные сервисов по продаже билетов. Наиболее востребованными оказались поездки в Испанию, Италию, Арабские Эмираты, а также на курорты Таиланда. Не меньше интересует отдых на европейских горнолыжных курортах.

И все же, говорят аналитики, большинство россиян хотят встретить Новый Год и Рождество на родине. Самыми популярными городами стали — Санкт-Петербург, Москва и Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией.

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