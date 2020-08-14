В Москву из Германии доставили крупного контрбандиста

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Бизнесмена Валерия Бенагуева экстрадировали из Германии по запросу Генпрокуратуры.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В Москву спецрейсом сегодня доставили бизнесмена Валерия Бенагуева. Его экстрадировали из Германии по запросу Генпрокуратуры. Предпринимателя обвиняют в создании преступного сообщества которое занималось контрабандой товаров из-за рубежа.

Злоумышленники разработали схему по которой груз, в том числе и стратегический, пересекал границу минуя таможенное оформление. В итоге только за несколько месяцев госбюджет недополучил примерно 160 миллионов рублей. В ближайшее время Валерий БенагУев предстанет перед судом.

 

 

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