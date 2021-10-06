Магазин на диване: Как успешно продавать на «Авито» и «Юле»

Последнее время наблюдается тенденция к увеличению онлайн-продаж, и речь не только о крупных интернет-магазинах брендов. Обычные люди стали все чаще продавать свои личные вещи, предметы быта, мебель и многие другие вещи через доски объявлений в сети. О том, как успешно размещать и продавать товары на площадках «Авито» и «Юла», рассказала маркетолог Виктория Захарова.

Фотография

Первым делом потенциальные покупатели обращают внимание на картинку, так как все люди визуалы. Выражение «встречать по обложке» здесь актуально как никогда. Фотография товара должна быть качественной, и присутствовать на ней должен только лишь предмет съемки.

«Фотографируем только при дневном освещении, напротив окна. Сзади желательно должна быть однотонная фактурная стена, если этого нет, то покупаем ватман и клеим его на стену», — объясняет специалист.

Одежду следует фотографировать только на человеке или взять в аренду манекен. Мебель предварительно нужно отчистить от пятен, потертостей, пыли и т. п. Технику снимать со всех ракурсов в макросъемке, то есть показывая мелкие детали, кнопки и провода.

«Товар должен быть продажным!», — подчеркивает Виктория Захарова.

globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

Название

Люди ищут товары на сайте по названию, значит нужно написать максимально точно передающее суть название. Марку, модель для техники, материал для мебели и т. д.

Описание

Раздел «описание» должен содержать как можно больше информации о товаре, чтобы у покупателя не возникало необходимости звонить продавцу для уточнения деталей. Подробное описание без необходимости личного разговора с человеком предрасполагает купить именно этот товар.

«Люди сейчас устали от общения друг с другом и сводят это самое общение к минимуму», — заявляет Захарова.

globallookpress.com / x99

В описании очень важно указать место продажи товара. Особенно если это касается техники и крупногабаритного товара. Людям необходимо понимать, куда придется ехать за покупкой и сколько на это уйдет времени.

Цена

При выставлении цены необходимо сначала проанализировать конкурентов, потому что-то же самое, при выборе товара, сделает покупатель. На основе этого анализа оценить свой товар по среднему значению.

«Ставим только среднюю цену и закладываем в нее потенциальную скидку до 20%», — советует маркетолог.

globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin

Между собой площадки «Авито» и «Юла» различаются по возрасту целевой аудитории. На первом сайте средний возраст пользователей 40 лет и выше, тогда как на «Юле» продают и покупают товары более молодые люди, возрастом чуть 18 лет и выше. Этот фактор важно учитывать, при выборе, на какой доске продавать свой товар по его характеру.

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