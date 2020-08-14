Названа причина убийства руководителя Центра «Э» МВД Ингушетии

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Софья Зуева
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В Следственном комитете РФ считают, что убийство руководителя Центра противодействия экстремизму МВД в Ингушетии было совершено террористами.

Названа причина убийства руководителя Центра «Э» МВД Ингушетии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

СК РФ выдвинул обвинение в адрес 12 граждан. Их обвиняют в убийстве Ибрагима Эльджаркиева, возглавлявшего Центр по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия. По версии следствия, фигуранты дела причастны к организации теракта. Кроме того, их обвиняют в части 3 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В Следственном комитете считают, что убийство офицера полиции совершено, чтобы запугать полицейских и посеять панику.

«Злоумышленники намеревались вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свою жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики», — сообщается в заявлении СКР.

Громкое заказное убийство произошло в ноябре 2019 года. Полицейского застрелили в Москве вместе с его младшим братом Ахмедом. В них было выпущено порядка десяти пуль. Известно, что за время службы Эльджаркиева в центре «Э» было раскрыто несколько десятка серьезных преступлений.

Ранее 5-tv сообщал об обысках, проводимых в Москве по делу об убийстве главы Центра «Э».

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