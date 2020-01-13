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Обыски по делу об убийстве главы Центра «Э» проходят в Ингушетии

, 15:19 | Сергей Зеленский 25

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве в ноябре 2019 года.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 28

Правоохранители проводят обыски в ингушском селе Сурхахи в доме мужчины, чей автомобиль был расстрелян 31 декабря 2018 года, пишет ТАСС. Тогда в результате нападения скончался 46-летний Ибрагим Белхароев, лидер клана батал-хаджинцев.

28-летний водитель машины Або Аушев был госпитализирован. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, основная версия покушения в ноябре 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева — месть за убийство Белхороева, к которому якобы тот был причастен.

Эльджаркиев и его брат были расстреляны киллером прямо под камерой видеонаблюдения 2 ноября в Москве. Предполагаемых убийц арестовали спустя две недели.

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 28
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