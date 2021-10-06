Мнимая польза: диетолог назвала людей, кому нельзя есть помидоры

Представитель национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова перечислила несколько групп людей, которым не рекомендуется есть помидоры.

Томаты могут быть опасны для людей, страдающих от гастрита и язвенных заболеваний, так как в плодах содержится большое количество органических кислот. По этой же причине помидоры не рекомендованы аллергикам, у которых они могут вызывать обострение.

Кроме того, Наталья Круглова рассказала, что лучше употреблять в пищу термически обработанные помидоры, так как они защищают от онкологии и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет РИА Новости.

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