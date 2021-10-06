Мнимая польза: диетолог назвала людей, кому нельзя есть помидоры
Несмотря на то, что томаты наделены полезными веществами, их употребление может негативно повлиять на здоровье некоторых групп людей.
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Представитель национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова перечислила несколько групп людей, которым не рекомендуется есть помидоры.
Томаты могут быть опасны для людей, страдающих от гастрита и язвенных заболеваний, так как в плодах содержится большое количество органических кислот. По этой же причине помидоры не рекомендованы аллергикам, у которых они могут вызывать обострение.
Кроме того, Наталья Круглова рассказала, что лучше употреблять в пищу термически обработанные помидоры, так как они защищают от онкологии и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет РИА Новости.
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