История успеха: ради роли в «Тихом Доне» Хитяевой пришлось побороть страх воды

Известная актриса Людмила Ивановна Хитяева снялась более чем в сорока прекрасных кинофильмах. Игра народной артистки кажется естественной и непринужденной. Однако мало кто знает, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на расцвете карьеры.

Одной из самых сложных для артистки стала роль казачки Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне», снятом по роману Михаила Шолохова. Еще совсем юная Хитяева должна была искренне сыграть горевание над убитым мужем. Актрисе никак не удавалось изобразить страдания. Чтобы вжиться в роль, ей пришлось посетить на хуторе самые настоящие похороны и плакать над гробом незнакомого человека.

Кадр из кинофильма ««Тихий Дон», реж. С. Герасимов, 1957–1958 г.

В последней части трилогии «Тихий Дон» Людмиле Хитяевой предстояло сыграть сцену самоубийства. Ее героиня Дарья должна была утопиться. Перед актрисой возникло новое испытание: она не умела плавать. В юности Хитяева чуть не захлебнулась в Волге, после чего у артистки появился страх воды.

Но чего не сделаешь ради искусства? Несколько дней с молодой звездой кинолент работали каскадеры. Методы работы инструктора по плаванию не были гуманными: артистку могли отвезли на середину реки и скинуть с лодки. На одной из таких экстремальных тренировок Хитяева упала в воду, но сама всплыть уже не смогла. Ее спас каскадер. Все обошлось. Роль была благополучно сыграна. После триумфа «Тихого Дона» на артистку буквально посыпались предложения сняться в кино.

Кадр из кинофильма ««Тихий Дон», реж. С. Герасимов, 1957–1958 г.

Актриса сыграла более 40 ролей и стала любимицей советских, а затем уже и российских зрителей. Удостоена многих наград, в том числе Ордена Почета. Некоторое время работала в театре, но предпочла ему кино.

15 августа Людмила Хитяева отмечает юбилей — 90 лет. К этому возрасту актриса сохранила позитивный настрой, энергичность и несравненную грацию.

«Секрет, наверное, в природе. Я родилась человеком жизнерадостным, я не люблю ныть, жаловаться, любое недомогание пресекаю. Я живу такой жизнью, которой должен жить каждый человек на земле. Я никому не завидую, не сплетничаю — этого не люблю», — поделилась артистка.

Юбилей Людмила Хитяева планирует отпраздновать с близкими друзьями в ресторане. Знаменитая актриса отметила, что любит праздники и юбилеи, но на цифры в паспорте не смотрит. Главное для нее — продолжать работать, жить полной жизнью и быть нужной людям.

Поклонники не забывают Хитяеву и до сих пор оказывают приятные и так нужные для нее знаки внимания: пишут письма, звонят с поздравлениями, высылают подарки. Это очень мотивирует актрису и придает ей жизненный тонус.

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