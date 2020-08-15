Японцы возмутились российской монете, посвященной Курилам

Граждане Японии разозлились из-за новой монеты Банка России номиналом в пять рублей, которая посвящена освобождению Курильских островов. Как передает URA.RU, они требуют от руководства страны ответных мер.

Так, на обороте изображена стела, посвященная советским военным, которая установлена в Петропавловске-Камчатском. По окружности выгравирована надпись «Курильская десантная операция», а также указан 1945 год. Монеты выпустили тиражом в два миллиона экземпляров.

Банк России

Некоторые японцы восприняли это как оскорбление. Они предлагают правительству страны в комментариях к материалу, опубликованному изданием Hokkaido Shimbun, выступить с аналогичными мерами. Например, чеканить деньги с призывом вернуть северные территории или посвятить их победе в Японии над Россией в войне 1905 года.

«Это еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией. Наша реакция должна быть хладнокровной», — отмечают комментатор под ником tim.

Пользователь под ником per предложил «заставить» правительство отреагировать, а также отметил, что оно всегда молчит «в ответ на оскорбления».

«Сколько бы мы ни говорили, что действия России несправедливы и противозаконны, острова она нам все равно не вернет. Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь!» — заявил bou.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мифах и фактах советско-японской войны.