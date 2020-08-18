Сколько россиян обладает иммунитетом к коронавирусу

В Роспотребнадзоре назвали регионы с самым высоким иммунитетом к коронавирусу. Так в Татарстане, Москве, Петербурге, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях более 20 процентов населения уже обладают иммунитетом к COVID-19.

Результаты были получены после проведения 65 тысяч тестов в 23 субъектах Федерации.

А минздрав России сегодня впервые опубликовал уникальные кадры с производства первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана в научном центре имени Гамалеи. Изготавливают ее на самом современно оборудовании с соблюдением всех мер безопасности. Первые партии препарата будут выпущены в течении двух недель.