Сколько россиян обладает иммунитетом к коронавирусу
Исследование было проведено в 23 субъектах РФ.
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Фото, видео: Globallookpress / Ricardo Rubio; 5-tv.ru
В Роспотребнадзоре назвали регионы с самым высоким иммунитетом к коронавирусу. Так в Татарстане, Москве, Петербурге, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях более 20 процентов населения уже обладают иммунитетом к COVID-19.
Результаты были получены после проведения 65 тысяч тестов в 23 субъектах Федерации.
А минздрав России сегодня впервые опубликовал уникальные кадры с производства первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана в научном центре имени Гамалеи. Изготавливают ее на самом современно оборудовании с соблюдением всех мер безопасности. Первые партии препарата будут выпущены в течении двух недель.
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