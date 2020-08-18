Курорты Крыма бьют рекорды по притоку туристов

Курорты Крыма бьют рекорды по наплыву туристов. Желающих отдохнуть на полуострове в августе больше чем в июле. Об этом сообщают «Известия».

По прогнозам в этом месяце республику посетят около двух миллионов человек. Забронированы места практически во всех отелях, гостиницах и санаториях.

«Мы считаем, что август может стать даже более успешным, то есть в августе этого года в Крыму отдохнет не менее 1,8 миллиона человек», — заявили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Также в ведомстве добавили, что уровень бронирования также очень высокий — достигает 70-80%.

Кроме Крыма, самыми востребованными у россиян этим летом у стали Кавказ и Карелия.