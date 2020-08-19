Мужчина беспричинно напал с ножом на 12-летнюю девочку в Анапе

В Анапе врачи борются за жизнь 12-летней девочки, на которую накануне напал мужчина с ножом. У ребенка несколько тяжелых ранений, она в реанимации. По горячим следам подозреваемого задержали.

Все произошло во дворе жилого дома. Со слов очевидцев, прохожий подошел к девочке. Та испугалась и бросилась убежать. Мужчина догнал ребенка и несколько раз ударил ножом в спину. Сам подозреваемый уже признался в преступлении. Причем его показания шокировали оперативников.

«Сидел на лавочке. Подошли две прохожие, на одну я напал, сбил с ног и нанес от трех до пяти ножевых ранений кухонным ножом», — сказал задержанный.

При этом подозреваемый внятно объяснить причины своего поступка не смог. В настоящее время он арестован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вооруженный ножом мужчина ранил полицейского в Иерусалиме.